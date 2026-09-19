Premier League : les premières critiques s’abattent sur Chelsea

Xabi Alonso a vécu la pire soirée de sa vie d’entraîneur de Chelsea hier. Les Blues ont littéralement coulé sur la pelouse de Brentford 3-0, après une seconde période où ils sont complètement passés au travers. Anthony (61e), Igor Thiago (83e) et Carvalho (90e+4) ont mis au supplice une défense qui prend l’eau de toutes parts depuis le début de la saison. Le technicien espagnol est même devenu le 6e manager de l’histoire de la Premier League à encaisser au moins 2 buts lors de ses premiers matchs après Mick McCarthy, Sammy Lee, Terry Connor, Slavisa Jokanovic et Scott Parker.

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« Nous avons perdu en consistance au fil du match, dans la mentalité de compétiteur, ce qui était nécessaire en seconde période », a déploré l’ancien du Real Madrid en conférence de presse. Son équipe n’est pas encore prête à assumer l’ensemble d’un match et le paye cher. « Les petits détails sont décisifs. Il ne faut pas donner dans ce genre de matchs car avec un rien, ils (Brentford) en tirent un grand avantage. Un match dure environ 95 minutes et nous n’avons pas été capables de maintenir ce niveau lors de ces premiers matchs de la saison. C’est un aspect que nous devons améliorer. »

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Pire défense de Premier League

Malgré un effectif, certes un peu déséquilibré, mais riche en nombre et en qualité, Chelsea a toutes les peines du monde à enchaîner en ce début de saison. « C’est un processus. Nous n’avons joué que cinq matchs dans un championnat de Premier League très compétitif. Nous savions que chaque match serait difficile. Ce n’est pas nouveau. Il nous faut du temps. » 7e du championnat, Chelsea a déjà encaissé 12 buts (personne ne fait pire) et reste sur trois matchs sans victoire en Premier League. Emiliano Martinez est allé chercher 10 fois le ballon au fond de ses filets sur ses 4 premières rencontres. On l’a même vu se faire reprendre par Jordan Henderson.

Le club londonien est très fragile sur coups de pied arrêtés, concède Levi Colwill, capitaine hier soir et aligné dans une défense à trois avec Lacroix et Fofana. « Nous avons confiance en notre entraîneur des coups de pied arrêtés. Nous nous adaptons encore aux nouvelles choses mais nous devons progresser en tant qu’équipe », affirmait-il. C’est carrément tout l’ensemble qui prend l’eau. Depuis le début de saison, Chelsea affiche des statistiques terribles en la matière en étant la 18e équipe à concéder des tirs depuis la surface par match, et 18e aussi pour ce qui est des tirs cadrés.

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Beaucoup de choses à corriger pendant la trêve

« C’est un ensemble de choses à revoir. Il faut travailler la mentalité, le jeu, la tactique. Nous devons continuer à progresser », assurait Alonso. Pour le moment, le coach de 44 ans n’a pas trouvé le bon équilibre malgré tous les talents mis à sa disposition. Hier, Joao Pedro manquait à l’appel pour la première fois de la saison, et c’est Welbeck qui a pris la pointe, soutenu par Rogers et Palmer. Hasard ou coïncidence, c’est aussi la première fois que les Blues ne marquent pas dans un match. La trêve intervient sans doute au bon moment. Malgré l’absence des internationaux, il y aura du pain sur la planche.