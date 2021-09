L'Espagne porte en triomphe le retour de son héros Ansu Fati, la Juventus pleure la perte de ses attaquants

La suite après cette publicité

Ansu Fati réveille le Camp Nou

Après 322 jours d'absences et 4 opérations, le nouveau numéro 10 barcelonais, Ansu Fati, a fait son grand retour avec le FC Barcelone. La presse espagnole s'est longuement exprimée sur son envie de le revoir fouler les terrains, elle n'a pas été déçue. Le prodige de 18 ans a inscrit un but pour parachever le succès des siens, 3-0 face à Levante. Le Camp Nou a explosé de joie. «La fête du numéro 10», se réjouit le Mundo Deportivo. «Ansu, Ansu, Ansu», s'exclame de son côté Sport. Même le quotidien pro-madrilène, Marca, lui a offert une place sur sa couverture. Le Barcelonais met tout le monde d'accord en Espagne.

La Juventus perd son capitaine

La Juventus a gagné ce week-end face à la Sampdoria 3-2, mais elle a perdu quelque chose de plus important : son capitaine. Dix minutes après avoir marqué d'une frappe enroulée, Paulo Dybala a dû quitter le stade en larmes. «Jamais une joie», regrette Tuttosport sur sa couverture. Régulièrement victime de pépins physiques ces derniers mois, le Bianconero revenait pourtant en bonne forme ces derniers jours. La durée de son indisponibilité n'a pas été communiquée. Un véritable coup dur pour Massimiliano Allegri, qui perd également Alvaro Morata sur blessure dans ce match. «Alvaro Morata et Paulo Dybala ne seront pas là contre Chelsea et même pas contre le Torino. On verra après la trêve», expliquait l'entraîneur turinois Massmiliano Allegri, en conférence de presse. Ce sera donc une attaque bien remaniée qui devrait être alignée par la Vieille Dame pour affronter Chelsea en Ligue des Champions ce mercredi.

Londres est aux Gunners

Les supporters d'Arsenal sont aux anges depuis ce dimanche, leur équipe a remporté le derby londonien face à son ennemi juré Tottenham. La légende Thierry Henry, présente en tribune, a dû apprécier le spectacle et la célébration de Pierre-Aymeric Aubemayang, comme on peut le voir sur la très belle Une du Times. Les photographes anglais n'ont pas manqué de prendre des clichés de l'actuel consultant pour Amazon avec son maillot vintage des Gunners. Il était accompagné d'un certain Daniel Ek, PDG de Spotify qui souhaiterait racheter le club. Du côté du Daily Mail c'est le baby Gunner Emile Smith-Rowe, auteur d'un but et d'une passe décisive, qui fait la Une. Le Daily Star rejette la faute sur Nuno Espirito Santo, entraîneur de Tottenham, ou plutôt le père Noël en titrant «Santo Claus». Le tacticien des Spurs a assumé ses responsabilités après cette lourde défaite 3-1. Il a expliqué qu'il avait «offert des cadeaux à Arsenal en alignant la mauvaise équipe». Un joyeux Noël en avance ! Dernier du classement le 29 août et bien loin derrière Tottenham, Arsenal est aujourd'hui remonté à la 10ème place, devant l'ennemi londonien.