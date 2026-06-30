PSG : l’AC Milan lâche une somme record et recrute Gonçalo Ramos

Recruté en 2023 par le Paris Saint-Germain, en même temps que Randal Kolo Muani et alors que Kylian Mbappé était toujours présent, Gonçalo Ramos a très rapidement compris qu’il allait jouer les remplaçants de luxe sous les ordres de Luis Enrique. Mais alors que beaucoup d’attaquants recrutés pour 65 M€ auraient râlé, le Portugais est resté exemplaire, même quand son coach a fait jouer des profils tels qu’Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Senny Mayulu à son poste.

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C’est même dans son rôle de supersub que Ramos a excellé chez les Rouge et Bleu. L’ancien pensionnaire de Benfica a en effet souvent marqué le but de la victoire en sortie de banc. Le FC Barcelone et l’Olympique de Marseille doivent sûrement s’en souvenir. Mais après 45 buts marqués et 10 passes décisives délivrées en 131 matches, toutes compétitions confondues, Ramos a voulu redevenir un titulaire à son poste. Annoncé dans le viseur de l’Atlético de Madrid, l’international lusitanien va finalement signer à l’AC Milan.

Quitter le PSG pour un AC Milan privé de Ligue des Champions : comprenez-vous le choix de Ramos ? OUI, à 25 ans il doit absolument être titulaire, peu importe la compétition NON, régresser sportivement juste pour jouer davantage est un mauvais calcul Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Un 9 de choix pour Amorim

« Après trois saisons passées au Paris Saint-Germain et pas moins de 12 trophées remportés dont deux Ligue des champions consécutives, Gonçalo Ramos s’engage avec l’AC Milan, dans le cadre d’un transfert définitif», peut-on lire dans le communiqué publié, alors que l’AC Milan précise qu’il a signé un contrat avec le Club jusqu’au 30 juin 2031. Le Paris Saint-Germain se sépare d’un joueur de devoir exemplaire, mais il réalise une très belle opération. Alors qu’il a si souvent mal revendu ses joueurs il y a quelques années, le club de la capitale a cette fois-ci récupéré sa mise de départ puisque les Rossoneri vont payer 65 M€ plus 5 M€ de bonus pour s’offrir le Parisien.

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Gonçalo Ramos rejoint l'AC Milan.



Après trois saisons passées au Paris Saint-Germain et pas moins de 12 trophées remportés dont deux Ligue des champions consécutives, Gonçalo Ramos s’engage avec l’AC Milan, dans le cadre d’un transfert définitif.



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Une excellente opération financière pour Paris, mais aussi pour Milan. Les Lombards n’ont pas hésité à recruter le joueur le plus cher de leur histoire, devant Rafael Leão (enrôlé en échange de 49,5 M€), pour repartir du bon pied. Privé de Ligue des Champions dans le money time, Milan reste ambitieux et veut mettre un terme à ses échecs répétés dans le recrutement d’un nu numéro 9 (Gimenez, Jovic, Morata, Füllkrug). Ramos sera-t-il le bon ? Milan espère que l’association avec son compatriote Ruben Amorim portera ses fruits.