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Coupe du Monde

141 interpellations à Paris après la défaite des Bleus face à l’Espagne

Par Sasha Nahon
1 min.
Police Paris @Maxppp
France 0-2 Espagne
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La préfecture de police de Paris a annoncé avoir procédé à 141 interpellations dans la nuit de mardi à mercredi, en marge de la défaite de l’équipe de France face à l’Espagne en demi-finales de la Coupe du Monde. Selon les autorités, ces arrestations sont principalement liées à « l’usage de mortiers d’artifice dirigés contre les forces de l’ordre et les services de secours ». Aucun blessé grave n’a toutefois été signalé.

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Quelque 7 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés les 13 et 14 juillet afin d’assurer la sécurité autour de la rencontre et des commémorations des dix ans de l’attentat de Nice. À la même période l’an dernier, 175 personnes avaient été interpellées, notamment lors des festivités du 14 juillet, a rappelé la préfecture de police.

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