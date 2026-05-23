PL : Bruno Fernandes élu joueur de la saison

C’est une récompense méritée. Auteur d’une saison extraordinaire avec Manchester United, Bruno Fernandes pourrait battre un record historique ce week-end. S’il parvient à faire une autre passe décisive, il deviendrait le seul détenteur du record de passes décisives dans l’élite anglaise alors qu’il est à égalité avec Thierry Henry et Kevin De Bruyne avec 20 caviars cette saison.

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Une prouesse qui a également permis aux Red Devils de terminer à la troisième place en Premier League. Fort de tous ces succès, le métronome portugais a été élu joueur de la saison ce samedi. Déjà élu joueur de la saison par les journalistes il y a quelques jours, l’ancien du Sporting CP récidive en remportant le titre de meilleur joueur de la saison décerné par la Premier League.