La condition que pose Lionel Messi pour rester au PSG

Lionel Messi et le PSG, pour combien de temps encore ? L’Argentin est en fin de contrat en juin prochain, et pour l’instant, ça ne semble pas vraiment avancer pour une prolongation de celui qui a été le meilleur joueur du monde pendant tant d’années. Initialement, tout indiquait que le natif de Rosario allait signer un nouveau bail, sans trop d’hésitation. Mais la donne a changé - comme révélé en exclusivité dans nos colonnes - et l’avenir de La Pulga est clairement en suspens.

Les dernières informations publiées un peu partout dans le monde évoquaient un intérêt très fort de l’Inter Miami, confirmé par le coach de la franchise floridienne Phil Neville. Une destination qui plaît visiblement beaucoup à l’Argentin. L’Arabie Saoudite est aussi sur le coup selon la presse espagnole, avec des propositions salariales complètement démentielles. Mais le champion du monde 2022 aurait plutôt envie de jouer encore un ou deux ans au plus haut niveau en Europe, et c’est là que le PSG a une carte à jouer.

Pas un problème d’argent

D’ailleurs, Marca dévoile la grosse condition fixée par Lionel Messi pour prolonger au PSG. La star de l’Albiceleste ne veut pas forcément de l’argent, mais un projet solide. Le joueur formé à La Masia accepterait de prolonger un ou deux ans si les décideurs parisiens parvenaient à lui offrir des garanties sur la compétitivité de l’équipe et ses ambitions. Autant dire que le PSG va devoir promettre un gros mercato à Messi pour le persuader de rester encore un ou deux ans du côté du Parc des Princes.

Pour l’instant, le numéro 30 semble avoir des doutes à ce sujet, tout comme il se demande qui sera la pièce maîtresse de l’équipe. Le journal espagnol, qui s’appuie sur des sources parisiennes, indique aussi qu’il est fort probable que tout dépend du coach qui sera sur le banc de touche parisien la saison prochaine. Autant dire que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont du pain sur la planche…