Un nouveau rôle pour Mathieu Le Scornet à Strasbourg ?

Avec comme principaux faits d’arme un nul face à Lens (2-2) puis une victoire au Groupama Stadium face à l’OL (1-2) et une victoire face à Montpellier (2-0), Mathieu Le Scornet, qui avait pris la succession de Julien Stephan à la tête du club le 9 janvier dernier, avait effectué un intérim solide sur le banc du Racing Strasbourg qui a posé les bases de l’opération maintien du club alsacien menée par Frédéric Antonetti qui lui avait succédé le 11 février.

La suite après cette publicité

Revenu dans l’ombre, l’ancien adjoint de Julien Stephan à Strasbourg a été sérieusement égratigné par Stephan sur le plateau de l’Équipe du Soir. «Quand on reproche quelque chose à quelqu’un, c’est bien de venir le voir en face et de lui dire en face si on a quelque chose à lui reprocher. Dire qu’il n’y avait plus de rapport depuis un an, c’est faux. C’est même complètement faux. Et ensuite, il y a, je pense, un devoir de loyauté qui est essentiel dans notre milieu. Et là, il n’y a pas eu de loyauté.» * Plutôt étonné par les dires du fils de Guy Stephan, Marc Keller ne tarit pas d’éloges en coulisse sur Mathieu Le Scornet tant sur ses compétences techniques que sur sa richesse humaine . Selon nos informations, le boss de Strasbourg pourrait même offrir une place à son ancien coach intérimaire de 40 ans dans le staff du futur coach du Racing en cas de départ de Frédéric Antonetti.

À lire

Strasbourg se sépare de Frédéric Antonetti