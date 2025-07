Mondial des Clubs : les larmes de João Cancelo et Rúben Neves pendant l’hommage pour Diogo Jota

Au lendemain de l’annonce du décès de Diogo Jota et de son frère André Silva d’un accident de la route, l’émotion est encore très vive à Liverpool et même dans le monde du football. Les hommages continuent et ce vendredi soir, une minute de silence a été observée avant le quart de finale de Coupe du monde des Clubs entre le club brésilien de Fluminense et la formation saoudienne d’Al-Hilal.

Les spectateurs et supporters présents dans le Camping World Stadium d’Orlando se sont tous levés et ont observé une minute de silence très forte et particulière, puisque les compatriotes de Diogo Jota, João Cancelo et Rúben Neves, titulaires avec Al-Hilal ce vendredi soir, n’ont pu retenir leurs larmes en voyant l’image des deux joueurs portugais décédés à l’écran.