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LOSC : l’Europe s’arrache la pépite Jephthé Malanda

Par Jordan Pardon
1 min.
Malanda @Maxppp

Grand talent du centre de formation du LOSC, Jephthé Malanda suscite de nombreux intérêts en Europe. Selon nos informations, Lille a formulé une proposition de contrat stagiaire pro au milieu offensif de 18 ans, mais le club nordiste devra se montrer suffisamment convaincant pour conserver le natif de Corbeil-Essonnes et éviter un nouveau cas Kingsley Olufade. Autre grand espoir de cette génération 2008, Olufade a en effet décliné une proposition de contrat stagiaire pro du LOSC ces dernières semaines pour signer professionnel à Strasbourg.

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Quant au dossier Malanda, plusieurs clubs le suivent attentivement et se tiennent prêts à passer à l’action. C’est notamment le cas de l’AC Milan, de Côme ou encore d’Anderlecht. Certains cadors de Ligue 1 sont également sur le coup et une décision devrait intervenir dans les prochains jours. Considéré par beaucoup d’observateurs comme l’un, voire le plus gros talent de la génération 2008 lilloise, Malanda a inscrit 12 buts cette saison.

Pub. le - MAJ le
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