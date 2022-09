Liga : Javier Tebas menace le Barça

Présent, ce vendredi, en conférence de presse, Javier Tebas, le patron de la Liga, s'est exprimé sur la progression du FC Barcelone concernant sa masse salariale. Si cette dernière a, certes, baissé, elle doit encore réduire selon le dirigeant espagnol. «Le Barça a 653 millions d'euros, mais il doit réduire son plafond salarial car il n'est pas censé utiliser des leviers. Ils le savent, je ne pense pas qu'ils vont plus en utiliser, car cela signifierait vendre plus d'actifs ou réduire la masse salariale», a ainsi lancé Tebas avant de poursuivre.

«C'est un cas particulier. Les règles ont été appliquées et le Barça s'y est soumis. (…) Le Barça n'a pas risqué la faillite, mais il a les actifs nécessaires pour s'en sortir. Nous avons empêché sa dette de croître, mais le Barcelone doit réduire sa masse salariale car elle dépasse de plus de 200 millions d'euros». Pour ce faire, les Blaugranas devront, très certainement, vendre des joueurs lors du prochain mercato. À commencer par Griezmann et ses 20 millions d'euros de salaire annuel ? La situation reste, pour l'heure, tendue avec l'Atlético de Madrid...