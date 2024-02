Même l’Espagne est perdue avec Luis Enrique !

On ne sait plus où donner de la tête avec Luis Enrique. Et c’est pareil en Espagne. Vous en voulez la preuve ? Voilà deux sons de cloche totalement différents lus dans Marca et Mundo Deportivo ce jeudi matin, au lendemain de la victoire du PSG face à la Real Sociedad en Ligue des Champions (2-0). Pour Marca, « Luis Enrique n’a pas non plus changé le PSG : Mbappé et rien d’autre ». Pour Mundo Deportivo, « Luis Enrique fait taire la presse française ».

La suite après cette publicité

Et c’est à l’image de la rencontre d’hier, marquée par deux mi-temps totalement opposées. La première soulignait les drôles de choix de départ de Luis Enrique, et notamment la titularisation de Lucas Beraldo au détriment de Lucas Hernandez. La seconde sublimait les changements impulsés à la pause, entre un discours qui a secoué les joueurs et l’échange de poste entre Fabian Ruiz et Vitinha pour mieux maîtriser les sorties de balle. Alors, faut-il pointer du doigt les mauvais choix initiaux ou applaudir la manœuvre en cours de rencontre ?

À lire

LdC : Samir Nasri tacle le PSG

L’Espagne se déchire aussi sur l’impact de Luis Enrique au PSG

Pour Mundo Deportivo, journal catalan qui a donc envie de célébrer l’ancien de la maison, Luis Enrique a donné une bonne leçon à ses détracteurs. « La presse française s’en prend sans cesse et injustement à Luis Enrique. Mais que diront-ils aujourd’hui ? Il y a un besoin urgent à Paris de trouver un nouveau messie étant donné le départ plus qu’imminent de Kylian Mbappé et si aucune star ne vient, ils peuvent désormais se tourner vers le banc. Car ce qui est clair, c’est que l’Espagnol est l’un des meilleurs entraîneurs dans le monde. » Rien que ça.

La suite après cette publicité

Pour Marca, au contraire, le sauveur se nomme Mbappé, et le collectif ne suit pas. « Les années passent, les entraîneurs passent, et le sentiment que le PSG ne se comporte pas comme une équipe demeure . Contre la Real, il n’a ni proposé ni offert de continuité dans son jeu. Il tient bon, se défend et passe des ballons à Mbappé et Dembélé pour voir ce qui se passe. Elle trouve sa seule vertu dans la vitesse. Avec Luis Enrique, le PSG ne s’est pas amélioré non plus ». Luis Enrique ne convainc donc pas tout le monde dans son pays. Au moins, lui reste convaincu de ce qu’il propose, à l’image de sa conférence de presse d’après-match.