Bundesliga : les autorités évoquent un retour en mai

S'il y a un championnat qui semble proche d'une reprise aujourd'hui en Europe, c'est la Bundesliga. Voilà plusieurs semaines déjà que les équipes s'entraînent - dans des conditions particulières certes - et le pays semble moins touché que bon nombre de ses voisins européens.

Les ministres des sports des 16 régions allemandes ont ainsi affirmé, dans un communiqué, qu'un retour du championnat est envisageable d'ici le milieu ou la fin du mois de mai. Le tout, à huis clos bien évidemment. « La Ligue allemande de football (DFL) doit mettre en place et imposer les mesures d’hygiène et les conditions médicales les plus strictes », peut-on aussi y lire.