OL : le message touchant de Jean-Michel Aulas

Si l’Olympique de Marseille fêtait les 30 ans de sa victoire en Ligue des champions ce vendredi, un autre hommage va être rendu ce samedi à une icône du football français : Jean Michel Aulas. L’ancien patron de l’Olympique Lyonnais va être célébré pour une dernière fois par le Groupama Stadium lors de la rencontre entre l’OL et Reims. Le climax de cette soirée se tiendra aux alentours de 22h45 . Un tifo géant devrait également être déployé.

Avant la rencontre, l’homme d’affaires de 74 ans a partagé un message nostalgique sur les réseaux sociaux. « 36 ans d’histoire avec l’OL, avec son public, avec ses joueuses, ses joueurs et tout le staff pour qui seule l’excellence compte. 2 380 matchs (hommes et femmes) entre bonheurs, tristesses, joies et émotions. Ces 36 années défilent dans ma mémoire aujourd’hui. »

