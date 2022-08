Lille : Olivier Letang fracasse Mohamed Bayo

Alors qu'il avait commencé les premiers matchs dans la peau d'un titulaire dans sa nouvelle équipe, Mohamed Bayo a été écarté du groupe lillois pour le choc face au PSG ce dimanche soir. Une sanction pour un écart disciplinaire puisque le jeune attaquant de 24 ans a été aperçu en boite de nuit ce samedi soir, quelques heures avant la rencontre. Au micro de Prime Video, le président lillois Olivier Letang a fustigé l'attitude de son joueur.

«Je n'ai pas envie de revenir sur les faits. Notre club a des valeurs, une culture, un groupe qui vit bien avec ses valeurs. Il faut aussi une discipline pour performer. On a vite pris la décision de le sortir du groupe, car c'est un manque de respect vis à vis de tout le monde. On va gérer cela en interne, très rapidement. L'important était de prendre une décision rapidement pour donner un exemple. Ce comportement est inacceptable. Il fallait trancher en disant que le club est fort. Il y aura un échange en interne, on peut faire une erreur, pas deux. On était très agacé, voir furieux après avoir appris ça avec le coach.»

