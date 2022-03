3 clubs vont se partager les services de Luis Campos

On vous l'a récemment expliqué, le Celta de Vigo a décidé de faire appel à Luis Campos pour son recrutement, avec une feuille de route bien claire. Le président du club galicien Carlos Mouriño lors de sa participation au Forum EFE Sport Business Days.

«Il est logique nous ne pouvions pas recruter Luis Campos, nous tomberions dans l'illusion de vouloir créer une grande équipe en mettant en péril la santé économique du club. Nous avons trouvé une bonne solution, qui est de partager le même directeur technique avec trois équipes européennes totalement différentes, avec des possibilités et de réalités différentes», a expliqué le patron de l'écurie de Balaidos, relayé par As. On a hâte de savoir quels sont les deux autres employeurs du célèbre découvreur de talents lusitanien.