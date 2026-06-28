Accord trouvé entre l’AS Monaco et Metz pour le transfert de Sadibou Sané

L’AS Monaco tient sa nouvelle recrue défensive. Selon nos informations, le club de la Principauté a trouvé un accord avec le FC Metz pour le transfert de Sadibou Sané, contre un montant avoisinant les 10 millions d’euros bonus compris.

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Ciblé depuis plusieurs semaines, le défenseur central de 21 ans va donc quitter la Lorraine pour rejoindre la Côte d’Azur, même si le club messin était initialement réticent à l’idée de le céder. Arrivé en provenance de Génération Foot, comme son compatriote Lamine Camara, Sané s’était imposé comme l’une des principales valeurs marchandes du FC Metz, malgré une saison marquée par la relégation du club en Ligue 2.