Ligue 1
Accord trouvé entre l’AS Monaco et Metz pour le transfert de Sadibou Sané
1 min.
@Maxppp
L’AS Monaco tient sa nouvelle recrue défensive. Selon nos informations, le club de la Principauté a trouvé un accord avec le FC Metz pour le transfert de Sadibou Sané, contre un montant avoisinant les 10 millions d’euros bonus compris.
La suite après cette publicité
Ciblé depuis plusieurs semaines, le défenseur central de 21 ans va donc quitter la Lorraine pour rejoindre la Côte d’Azur, même si le club messin était initialement réticent à l’idée de le céder. Arrivé en provenance de Génération Foot, comme son compatriote Lamine Camara, Sané s’était imposé comme l’une des principales valeurs marchandes du FC Metz, malgré une saison marquée par la relégation du club en Ligue 2.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
OM, Monaco, PFC, Strasbourg : pourquoi ces clubs traînent en longueur pour annoncer leur nouvel entraîneur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer