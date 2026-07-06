Coupe du Monde 2026 : le sélectionneur du Ghana annonce son départ
Éliminé en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 par la Colombie (1-0), le Ghana ne poursuivra pas son aventure avec Carlos Queiroz sur le banc. Le sélectionneur portugais de 73 ans a officialisé son départ au lendemain de cette sortie de route des Black Stars, qui avaient pourtant réussi à se hisser en phase à élimination directe en terminant parmi les meilleurs troisièmes.
Arrivé à la tête de la sélection ghanéenne seulement quelques mois avant le tournoi, le technicien a tenu à saluer son passage avec une note mêlée de fierté et de regrets. « Je quitte cette aventure avec la fierté de ce que nous avons accompli, mais aussi avec la saine insatisfaction de ceux qui ont toujours voulu davantage », a notamment écrit Carlos Queiroz sur son compte Instagram.
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