Coupe du Monde 2026 : le Premier ministre britannique est aussi intervenu auprès de la FIFA

L’affaire Folarin Balogun n’est finalement pas le seul épisode où un chef de gouvernement s’est invité dans les coulisses de cette Coupe du Monde 2026. Selon The Sun et Politico, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, est lui aussi intervenu auprès de la FIFA avant le huitième de finale remporté par l’Angleterre contre le Mexique. L’instance mondiale envisageait d’avancer le coup d’envoi de plusieurs heures en raison des conditions météorologiques attendues à Mexico. Une décision qui aurait réduit le temps d’acclimatation des Three Lions à l’altitude de l’Estadio Azteca, situé à plus de 2 200 mètres. Alerté par la Fédération anglaise, Downing Street aurait alors fait savoir son opposition à ce changement, estimant qu’il pouvait avantager le Mexique.

La suite après cette publicité

La FIFA a finalement maintenu l’horaire initial de la rencontre, même si le coup d’envoi a ensuite été retardé d’une heure à cause d’un violent orage. Selon des sources gouvernementales britanniques relayées par le Sun, Keir Starmer craignait que la modification du programme ne perturbe la préparation de la sélection anglaise. Le Premier ministre sortant s’était déjà impliqué dans le tournoi en faisant adopter une mesure exceptionnelle autorisant les pubs britanniques à rester ouverts jusqu’à 5 heures du matin afin de permettre aux supporters de suivre les rencontres de l’Angleterre. Cette nouvelle intervention politique renforce l’impression que les gouvernements jouent un rôle de plus en plus visible dans les coulisses de la Coupe du Monde 2026, quelques heures seulement après les révélations sur les pressions exercées par Donald Trump dans le dossier Folarin Balogun.