La drôle de déclaration de Pep Guardiola sur Liverpool

Après la large victoire de son équipe face à Newcastle dimanche (5-0), le coach de Manchester City Pep Guardiola a fait une déclaration surprenante sur son adversaire dans la course au titre, Liverpool. Le coach espagnol a affirmé que toute l’Angleterre voulait que Liverpool remporte la Premier League au détriment de City.

« Tout le monde dans ce pays soutient Liverpool, les médias et tout le monde. Parce que Liverpool a une histoire incroyable dans les compétitions européennes. Pas en Premier League, car ils en ont gagné une en 30 ans. Mais je m'en fous. Les gens veulent que Liverpool gagne plus que nous. Ils ont plus de supporters dans le monde et en Angleterre, ils soutiennent plus Liverpool que nous » a déclaré Guardiola qui est actuellement en tête du championnat devant les Reds.