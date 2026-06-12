Cdm 2026, Maroc : Nayef Aguerd sort du silence après son forfait surprise

Il apparaissait pourtant sur les vidéos d’entraînement avec le groupe. Pourtant, jeudi matin, Nayef Aguerd était officiellement annoncé forfait pour la Coupe du monde. Le Marocain, qui n’est pas encore à 100% était remplacé par Marouane Saadane pour cette Coupe du Monde. Un nouveau coup dur pour le Maroc après la perte d’Abde Ez. Dans la foulée, nous vous révélions que le défenseur de l’OM n’avait pas rechuté mais qu’il avait été, d’un accord commun avec le staff marocain, remplacé car pas à 100% et donc incapable de revenir aussi rapidement à son meilleur niveau (le Mondial débute ce samedi pour le Maroc.) Ce vendredi matin, le joueur est sorti du silence et a confirmé sa décision de ne pas forcer un retour rapide.

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«Malheureusement, je ne prendrai pas part à cette Coupe du monde. Il ne s’agit pas d’une rechute. Au contraire, je me sens de mieux en mieux jour après jour et ma blessure est désormais derrière moi. Mais nous avons jugé, avec le staff, que mon niveau de performance actuel n’était pas encore suffisant pour pouvoir aider l’équipe comme je l’aurais souhaité durant la phase de groupes. Malgré tous les efforts mis en place ces dernières semaines, il est apparu que je ne serais pas prêt physiquement à 100 % pour le début de la compétition. C’est une décision prise en accord avec le staff, dans l’intérêt de l’équipe et de la compétition. Un grand merci au président de la Fédération d’avoir mis tous les moyens à disposition dès le premier jour jusqu’au dernier pour que je guérisse. Je tiens à remercier le docteur Christophe Baudot, ainsi que l’ensemble du staff médical, pour leur accompagnement, aussi bien sur le plan médical que mental. Cette saison a été particulièrement éprouvante physiquement et mentalement. J’ai tenté, tant bien que mal, de tout donner pour revenir à temps et retrouver mon meilleur niveau. Malheureusement, cela n’a pas été possible dans les délais nécessaires. C’est une déception, bien sûr, mais je l’accepte avec lucidité et responsabilité. Je serai désormais le premier supporter de l’équipe nationale. Je souhaite énormément de succès à mes coéquipiers pour cette Coupe du monde. Qu’ils nous rendent fiers.»