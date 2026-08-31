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Le Celtic veut doubler Nice pour Niels Nkounkou

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
Niels Nkounkou @Maxppp

L’OGC Nice peut s’inquiéter. Le Celtic Glasgow a accéléré sur Niels Nkounkou, le latéral gauche français, formé à l’OM, qui évolue à l’Eintracht Francfort. Prêté la saison passée au Torino, le joueur de 25 ans était pourtant d’accord avec l’OGC Nice.

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Les Aiglons ont en effet ciblé Nkounkou en cas de départ de Melvin Bard, ciblé notamment par Coventry. Le Celtic pousse désormais pour boucler l’opération.

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