Le retour de Ronaldinho sur les terrains à 46 ans n’a pas du tout convaincu Antonio Cassano. L’ancien international italien a vivement critiqué la décision du Brésilien de reprendre la compétition sous les couleurs de Ravenne, pensionnaire de troisième division italienne. Entré en jeu pendant 45 minutes lors de la victoire face à Forlì (2-0), dimanche 15 novembre, l’ancien joueur du FC Barcelone a reçu une ovation du public, mais sa prestation a suscité l’incompréhension de Cassano. « Ce qu’il a fait l’autre jour était vraiment très pénible à regarder. À 46 ans, dans ces conditions, qu’est-ce qu’il va faire là-bas ? Je n’ai pas compris. Pour moi, c’était une mascarade ridicule », a-t-il lancé mercredi dans l’émission Viva El Futbol. L’ancien attaquant de l’AC Milan, de l’AS Rome et du Real Madrid s’est également interrogé sur les motivations de Ronaldinho, évoquant ses liens avec le président du club, Ignazio Cipriani, ou une éventuelle contrepartie financière, sans disposer d’éléments permettant de confirmer ces hypothèses.

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Malgré ses critiques virulentes, Antonio Cassano a tenu à rappeler l’immense admiration qu’il porte à Ronaldinho. « J’ai beaucoup d’estime pour Ronaldinho, en tant qu’homme et en tant que joueur. Pour moi, il reste parmi les cinq plus grands de l’histoire, aux côtés de Messi, Maradona, Ronaldo et probablement Pelé », a-t-il expliqué. Mais cette reconnaissance ne l’empêche pas de condamner son retour à la compétition. « Je ne l’aurais pas fait même si on m’avait offert 10 millions. Ni 20. Si vous me demandez de juger précisément ce qui s’est passé, pour moi, c’était une mascarade, une farce », a-t-il insisté. Ce retour s’inscrit dans un projet plus large porté par les dirigeants de Ravenne, dont Ronaldinho est actionnaire minoritaire. Le club cherche notamment à attirer de nouveaux investisseurs et à renforcer sa visibilité internationale grâce à la notoriété du Ballon d’Or 2005. Une stratégie commerciale qui a permis au club italien de bénéficier d’une importante exposition médiatique, mais qui ne fait manifestement pas l’unanimité auprès des anciens joueurs.