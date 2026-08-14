Équipe de France : Hugo Lloris réagit à l’arrivée de Fabien Barthez

Hugo Lloris a pleinement validé le choix de Zinédine Zidane de confier les gardiens de l’équipe de France à Fabien Barthez. Interrogé par Le Parisien après l’officialisation du nouveau staff des Bleus, l’ancien capitaine de la sélection, recordman des sélections avec 145 apparitions, a qualifié le champion du monde 1998 de « monument du poste ». Un avis nourri par sa propre expérience puisque Lloris avait côtoyé Barthez lors de ses premières années chez les Bleus, lorsque l’ancien gardien intervenait ponctuellement auprès des portiers entre 2008 et 2012. « On ne peut que progresser au contact de personnes comme Fabien », estime le champion du monde 2018. Pour lui, l’apport de Barthez dépassera largement le travail effectué sur les terrains : « Ce n’est pas uniquement d’être en contact avec lui sur le terrain, mais également dehors, à travers des discussions, à travers des analyses. » Lloris rappelle également avoir « grandi en regardant Fabien au poste », considérant l’ancien Marseillais comme une personnalité particulièrement inspirante pour sa génération.

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Cette arrivée marque un changement important dans l’encadrement des gardiens français avec le départ de Franck Raviot, auquel Lloris a également tenu à rendre hommage pour son « travail remarquable ». Barthez va désormais mettre son immense expérience au service de la nouvelle génération de portiers dans le staff constitué autour de Zidane. À 55 ans, l’ancien gardien de Monaco, Manchester United et Marseille connaît parfaitement l’environnement des Bleus, avec lesquels il a notamment remporté la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2000. Son arrivée accompagne le début d’un nouveau cycle pour l’équipe de France, Zidane ayant été nommé sélectionneur le 28 juillet. Le nouveau staff effectuera son premier rassemblement en septembre avant deux déplacements en Ligue des nations, en Turquie le 25 septembre puis en Belgique trois jours plus tard.