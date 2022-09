Ligue des Champions : l'OM plein de regrets

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille entrait en lice dans cette Ligue des Champions. Ils affrontaient le plus gros morceau du groupe, Tottenham. Pire encore, c'était à Londres, au flambant neuf Tottenham Hotspur Stadium. Les espoirs marseillais ont été douchés en l'espace de cinq petites minutes, comme nous au beau milieu de l'après-midi lorsqu'un crachin très britannique nous prit par surprise.

Pourtant, il y avait de l'espoir à la pause. Les Marseillais contrecarraient très bien les idées des joueurs d'Antonio Conte. Et s'ils n'étaient pas très dangereux, Valentin Rongier, capitaine, et ses coéquipiers n'étaient pas non plus mis en danger. On était presque un peu déçu d'Harry Kane et d'Heung Min Son, les deux stars du club du Nord de Londres.

« Les joueurs sont déçus. Moi aussi. »

Mais en deuxième période, tout a basculé. Très vite. On avait à peine eu le temps de regagner une tribune de presse extrêmement bien placée. Sur un ballon en profondeur, le Coréen faisait parler sa vitesse et Mbemba, qui croyait avoir le cuir, taclait. Faute de ballon, il prenait la jambe de Son, qui partait au but. Résultat : carton rouge pour l'international congolais.

C'est alors que les copains d'Hugo Lloris avaient plus le ballon. Pour autant, on n’assistait pas non plus à pléthore d'occasions anglaises. Amine Harit, entré en jeu, était même proche d'ouvrir le score sur un joli centre de Sead Kolasinac, lui aussi entré sur la pelouse peu de temps avant. Mais Richarlison, qui avait été plutôt discret jusqu'ici, allait planter deux têtes qui firent mouche. Les deux seuls buts de la rencontre et beaucoup de regrets.

C’est d’ailleurs ce qu’a exprimé Igor Tudor devant les médias : « Je ne lui ai rien dit. J’ai dit à l’équipe qu’on avait très bien joué. Les joueurs sont déçus. Moi aussi. Ça n’empêche que l’équipe est venue jouer en déplacement avec beaucoup de caractère et de personnalité. Avec de la volonté et l’envie de faire des bonnes choses, comme celles qu’on fait bien depuis le début de la saison. Ce n’est pas facile de dominer comme on l’a fait ici. On est déçu parce qu’on a perdu. Le rouge décide du match ». Il faudra faire mieux contre Francfort, lui aussi défait.