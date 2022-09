L'OM remplit votre portefeuille

Après une préparation catastrophique, on ne donnait pas cher de la peau de l'OM version Igor Tudor. Mais après un excellent début de saison (4 victoires, 1 nul) et quelques renforts estivaux de choix (Nuno Tavares, Alexis Sanchez), le club phocéen caracole en tête de la Ligue 1 et n'est devancé par le PSG qu'à la différence de but. Pour continuer sur cette bonne dynamique, Marseille va devoir se défaire de l'AJ Auxerre. Le club bourguignon, qui a fait son retour en Ligue 1 après une très longue absence, a réalisé lui aussi un bon début de saison (7e de Ligue 1) avec une équipe assez inexpérimentée, mais avec une grande soif de vaincre.

Victoire de l'OM 1-2 contre l'AJ Auxerre (cote à 7,10)

Malgré un bon début de saison, l'AJA ne devrait pas résister à l'OM qui vient d'en coller trois en déplacement du côté de Nice. Grâce à Alexis Sanchez, Nuno Tavares mais aussi sur coup de pied arrêté, le danger vient de partout à l'OM. Mais avec 4 buts encaissés en 5 matches, la défense du club phocéen est loin d'être imperméable. Devant l'adresse des attaquants auxerrois, on imagine bien l'AJA marquer un but à Pau Lopez mais on voit tout de même une victoire 1-2.

but de Nuno Tavares (cote à 4,75)

La connexion Arsenal-OM a encore bien fonctionné cet été. Après les réussites Guendouzi et Saliba, Pablo Longoria peut désormais compter sur Nuno Tavares. Le latéral gauche portugais est la vraie trouvaille du mercato marseillais. Intenable sur son côté gauche, il fait la misère à ses adversaires à toutes les rencontres. Doté d'une bonne frappe de balle et qu'une qualité de dribble largement supérieure à la moyenne, il a déjà marqué à trois reprises, une première depuis Laurent Blanc ! Et s'il marquait encore face à l'AJA ? La cote est belle et cela mérite un pari osé, mais pas si utopique.

une des deux équipes marque sur penalty (cote à 2,80)

On devrait assister à un match serré où chaque équipe va se rendre coup pour coup. Le type de rencontre où des accrochages pleuvent dans la surface avec à la clé un penalty. Si chacune des deux formations a bénéficié d'un penalty, l'OM vient d'en rater un face à Clermont par Alexis Sanchez. Nul doute que l'attaquant chilien voudra se rattraper face à l'AJA et Nuno Da Costa, buteur dans cet exercice particulier face à Montpellier.

