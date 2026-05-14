Le Mans : Nicolas Kocik suivi par Levante et en Ligue 1

Artisan majeur de la remontée historique du Mans en Ligue 1, Nicolas Kocik évoluera-t-il sous le maillot sang et or la saison prochaine ? Impossible à ce stade d’avoir des certitudes sur ce dossier, mais ce qui est certain, c’est que le portier de 27 ans fait l’objet de plusieurs intérêts. Selon nos informations, des discussions ont débuté entre le joueur et Levante, 18e de Liga mais réengagé dans la course au maintien depuis l’arrivée de Luis Castro.

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L’intérêt du club espagnol est réel, tandis que des formations de L1 ont pris des renseignements sur sa situation. Pour rappel, Le Mans a terminé la saison de Ligue 2 avec la co-meilleure défense du championnat (31 buts encaissés comme Montpellier). L’absence de Kocik parmi les 5 nommés au trophée de meilleur gardien avait d’ailleurs fait réagir.