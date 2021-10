Nice-Marseille : les compositions officielles

Deux mois après les incidents survenus à l'Allianz Riviera, l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice se retrouvent ce soir pour un replay de la 3ème journée de Ligue 1, à Troyes et à huis clos. Pol Lirola et Amine Harit ne sont pas qualifiés pour ce match car ils n'avaient pas encore signé au club au moment des faits. Leonardo Balerdi est suspendu, comme lors de la 3ème journée. Pour le reste, Jorge Sampaoli effectue plusieurs changements. Jordan Amavi, Gerson, Álvaro González, Luis Henrique et Pape Gueye intègrent notamment le onze.

Comme pour Harit et Lirola, Andy Delort, qui avait signé quelques jours après le match initial, n'est pas qualifié. C'est Amine Gouiri qui est aligné en attaque avec le jeune Evann Guessand. Calvin Stengs souffre toujours de sa blessure au quadriceps de la cuisse droite, tandis que Justin Kluivert est en phase de réathlétisation. Hassane Kamara occupe donc le couloir gauche.

Les compositions d'équipes :

Nice : Benitez - Atal, Todibo, Dante, Bard - Da Cunha, Thuram, Rosario, H. Kamara - Guessand, Gouiri.

Marseille : P. Lopez - Saliba, Álvaro, Caleta-Car - Guendouzi, Gueye, Gerson - Luis Henrique, Payet, Amavi - Milik.

