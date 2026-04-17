La famille Mbappé dresse un bilan très médiocre de la saison du SM Caen

La saison de National 1, la dernière du nom avant le passage à la Ligue 3, est en passe de s’achever. À 5 journées de la fin, Dijon et Sochaux sont bien partis pour accéder à la Ligue 2. En bas de classement, le Stade Briochin est en mauvaise posture, tandis que Châteauroux, Bourg-Peronnas et QRM se bagarrent pour ne pas accompagner les Bretons au 4e échelon. Au milieu de ces deux extrêmes, on retrouve le SM Caen, actuellement 9e et qui a su légèrement redresser une situation qui commençait à devenir inquiétante. Le club n’a plus perdu depuis 4 rencontres et ce déplacement au Puy. Reste que les ambitions ont été revues à la baisse pour celui qui était encore en Ligue 2 l’an dernier. La saison est forcément décevante, même si l’objectif de remontée immédiate n’avait pas été fixé par la direction.

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«Ce n’est pas terminé, mais force est de constater qu’elle (la saison) n’est pas à la hauteur», reconnaissent Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, le propriétaire du club à 80% via sa société Coalition Capital. Elle y voit tout de même des motifs d’espoir. «Je continue cependant de penser que quand on construit une maison, on commence par les fondations. On avance tout doucement et on dressera le bilan à la fin de saison. Forcément, il faudra en tirer des leçons mais avant ça, je veux remercier toutes les personnes qui travaillent au quotidien parce qu’au Stade Malherbe, tout le monde donne de son temps, de sa vie. C’est un vrai projet de famille. La compétitrice que je suis, forcément, elle aime gagner. Mais étape après étape. On va y arriver, on va se donner du temps mais on y croit».

«On espère revenir plus fort l’année prochaine»

Une prise de parole bienvenue après plusieurs mois de discrétion de la famille Mbappé sur le club normand. Fayza Lamari était de passage à Caen ce vendredi matin, sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, pour lancer la journée de clôture du stage Team KM de l’association de son fils, IBKM. Elle en a profité pour évoquer la situation de Malherbe auprès de Ouest-France, notamment ce changement d’entraîneur en cours de saison avec la venue de Gaël Clichy à la place de Maxime d’Ornano «Le sportif n’est pas mon domaine. Ce que je peux dire, c’est que Gaël Clichy correspond à nos valeurs d’hommes. Je suis très contente qu’il soit là. Il incarne la valeur humaine, la culture de l’effort, du travail. Je trouve qu’on voit déjà les changements à l’entraînement, pas forcément encore en match mais ça va venir. On va travailler en équipe et on espère revenir plus fort l’année prochaine.»

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Une manière de renforcer les liens qui unissent le club à la famille Mbappé, malgré un mariage compliqué depuis deux ans. La saison en Ligue 2 a été particulièrement éprouvante et la descente en 3e division a contraint la direction à un plan de sauvegarde de l’emploi pour réaliser les économies indispensables à la survie de l’entreprise. 16 salariés ont dû être licenciés. «On continue notre projet, affirme la mère du capitaine des Bleus. À l’académie, il va commencer à la rentrée. Il ne faut pas oublier qu’on sort d’un plan social, donc financièrement, c’est un peu compliqué. Cependant, on a tellement d’hommes et de gens qui ont envie de s’investir qu’on peut compenser des choses. Maintenant, il faut quand même qu’on gagne, à commencer par ce vendredi soir (à Bourg-Péronnas, 19h30)». Histoire d’assurer encore un peu plus le maintien et préparer dès à présent la suite.