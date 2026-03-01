Le craquage total de Nice contre l’arbitrage français

Les effets de l’arrivée de Claude Puel se font toujours attendre. Revenu à Nice pour remplacer Franck Haise cet hiver, le coach de 64 ans compte pour le moment plus de coups de gueule à son actif que de victoires en Ligue 1. Cet après-midi, le Gym s’est incliné sans les honneurs face au Paris FC (1-0), concédant un cinquième match consécutif sans succès en championnat.

Avec des circonstances plus favorables, les Aiglons auraient pu bénéficier d’un penalty en fin de match, mais le jeune Kaïl Boudache a finalement été sanctionné pour simulation après avoir, paraît-il, été déséquilibré. Une hérésie pour Claude Puel. «Boudache ? Je me demande s’il a encore le droit de jouer, à chaque fois, on lui siffle des fautes, il prend des cartons, il a un petit gabarit. Les petits gabarits n’ont pas le droit de jouer parce qu’à chaque fois qu’ils se retrouvent dans la course du joueur adverse, ils ne peuvent pas rester debout, et ça je le regrette profondément», a-t-il déploré.

Nice se retrouve 15e

Relancé sur ce qui a été considéré par monsieur Ben El Hadj comme une simulation, le coach niçois est sorti de ses gonds : «une simulation ? Ce n’est pas une simulation alors ne parlez pas de simulation, c’est un fait de jeu, qui n’est pas à notre avantage, encore. Si j’ai pu en parler à l’arbitre ? Le VAR décide s’il y a penalty ou pas penalty, parfois il voit, parfois il ne voit pas. Je n’ai pas l’habitude de regarder l’arbitrage, mais ça fait quatre matchs de suite, quatre situations très litigieuses contre nous. Quand on est mal classé, ce n’est pas à notre avantage, mais il se trouve que là, les deux équipes étaient mal classées. »

Venu lui succéder au micro de Ligue1+, Jonathan Clauss ne savait pas non plus sur quel pied danser. «La faute sur Kevin Carlos (Nice s’est aussi vu annuler un penalty pour simulation en première mi-temps, ndlr) ? Moi, je ne suis pas capitaine donc je n’ai pas eu d’explications. J’ai revu le ralenti. On a eu des pénaltys sifflés contre nous pour moins que ça. J’ai l’impression qu’il n’y a pas trop de juste milieu : soit on siffle tout, soit on siffle rien. C’est souvent l’appréciation, mais l’appréciation elle change d’un week-end à un autre donc c’est rageant, surtout quand c’est contre nous évidemment. C’est rageant parce que ça fait plusieurs matchs qu’on subit plusieurs situations comme ça.» Aux Niçois de trouver le moyen de se mettre à l’abri avant. Peut-être en marquant plus de buts ?