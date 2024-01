Barça : Vitor Roque choisit un numéro historique du club

Arrivé à Barcelone il y a quelques jours depuis l’Athletico Paranaense, Vitor Roque (18 ans) connaît déjà son numéro de maillot. La pépite brésilienne portera le numéro 19, un numéro pas anodin pour l’histoire du club puisqu’il s’agit d’un des numéros de sa légende Lionel Messi entre 2005 et 2008.

La suite après cette publicité

« Tigrinho », comme on le surnomme au Brésil, va être présenté prochainement à la presse et aux supporters. Le Barça ne pourra cependant pas compter sur lui demain pour dynamiser son attaque lors de la reprise de la Liga. Le jeune attaquant n’est toujours pas inscrit sur les listes de la Liga et ne pourra certainement pas jouer contre Las Palmas.