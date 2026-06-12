Brésil : Carlo Ancelotti assume d’avoir peur du Maroc

Ce samedi soir, la première grosse affiche du premier tour de la Coupe du Monde aura lieu. Géant du football mondial, le Brésil débute sa compétition par une affiche de prestige face au Maroc, demi-finaliste de la dernière édition. Présent en conférence de presse ce vendredi soir, le coach Carlo Ancelotti s’est confié sur cette belle affiche. Alors que le coach du Maroc Mohamed Ouahbi et Achraf Hakimi avaient expliqué un peu plus tôt qu’ils étaient confiants pour ce match, l’ancien coach du Real Madrid a été questionné sur sa peur ou non du Maroc. Et sa réponse a eu de quoi surprendre.

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«Si j’ai peur du match face au Maroc ? oui mais je le répète : la peur est essentielle dans la vie. Sans peur, un lion passe pour un chat. La peur est cruciale pour sauver des vies. Il faut toujours être vigilant pour que son équipe puisse donner le meilleur d’elle-même. Mais je suis aussi optimiste de nature. Je suis convaincu que nous sommes prêts à jouer un grand match demain et à vivre une Coupe du Monde exceptionnelle. Le Maroc est une équipe très forte, avec des joueurs de grande qualité, dont beaucoup évoluent avec succès en Europe. Nous avons un grand respect pour cette équipe. Je pense que ce sera un match passionnant à suivre. Quant aux supporters, nous allons jouer de manière à ce que chacun puisse prendre du plaisir. Je pense qu’il y aura beaucoup de supporters brésiliens et marocains. C’est une équipe très bien organisée, avec de la qualité dans tous les domaines. Nous devons jouer un match complet, sans rien négliger : ni en défense, ni en attaque, ni en transition. Nous devons être très vigilants défensivement et avoir un jeu de coups de pied arrêtés solide, car c’est là que réside notre force. Dans le football moderne, il n’y a pas de petites équipes ; le Maroc est l’une des meilleures équipes d’Afrique. Qu’ils aient été finalistes ou champions de la Coupe d’Afrique des Nations, je ne veux pas m’étendre sur le sujet, mais c’est une équipe très bien préparée et très forte.»