12 points d’avance à quatre journées de la fin… le naufrage du siècle a eu lieu en Chine !

C’est une remontée aussi spectaculaire qu’une chute vertigineuse. Et pour cause. Le Chengdu Rongcheng a laissé échapper le titre de champion de Chine dans des circonstances absolument invraisemblables. Alors qu’il comptait encore 12 points d’avance sur son dauphin à quatre journées de la fin, le club entraîné par John Aloisi a complètement sombré dans le sprint final. Battu lors de ses quatre dernières rencontres, Chengdu a finalement vu le Dalian Yingbo lui souffler le championnat lors de l’ultime journée. Une déroute historique pour une équipe qui n’avait besoin que d’un petit point sur ses quatre derniers matches pour être sacrée.

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Le scénario final a été cruel pour Chengdu. Malgré une défaite 3-2 sur la pelouse de Shandong Taishan, le club pouvait encore espérer conserver son avance, mais Dalian Yingbo a assuré de son côté une victoire 3-1 contre Tianjin, sa cinquième consécutive. Les deux formations terminent ainsi à égalité avec 52 points, mais Dalian décroche le titre grâce à ses deux victoires dans les confrontations directes. Une première couronne historique pour le club, qui a réussi à effacer un retard considérable pour s’offrir le championnat. Pour Chengdu, en revanche, cette fin de saison restera comme l’un des effondrements les plus spectaculaires de l’histoire récente du football.