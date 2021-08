Un joueur de Fenerbahçe piégé par le nouveau maillot Puma

Fenerbahçe affrontait Helsinki ce jeudi, en match aller des barrages de la Ligue Europa. Une rencontre remportée 1-0 par le club turc, grâce à une réalisation de Muhammed Gümüşkaya, à qui il est arrivé une drôle de mésaventure au moment de célébrer son but.

À la suite de sa magnifique frappe pied gauche qui trompe le gardien adverse, il s’avance vers la tribune et veut embrasser le logo du club. On le voit attraper son maillot, regarder à gauche et à droite, sans trouver l’écusson de son équipe. Gümüşkaya est la première victime des nouveaux maillots de Puma, qui n’incluent pas le logo des équipes (en réalité, il est présent partout sur le maillot, sous forme d'imprimé). C’est également le cas pour l’OM, l’AC Milan ou bien Manchester City. Une nouveauté qui devrait en surprendre plus d'un.