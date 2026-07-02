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Allemagne : Julian Nagelsmann va toucher le pactole pour se faire virer !

Par Matthieu Margueritte
1 min.

Les jours de Julian Nagelsmann à la tête de la sélection allemande sont comptés. Sous contrat jusqu’en 2028, le coach de 38 ans, éliminé dès les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 par le Paraguay, est déjà annoncé sur le départ par la presse allemande qui voit Jürgen Klopp lui succéder.

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Cet après-midi, Sport Bild annonce qu’une réunion secrète s’est tenue ce matin au siège de la fédération allemande (DFB), à Stuttgart, entre Nagelsmann et ses supérieurs. Le sélectionneur a pu expliquer les raisons de son échec, mais le média allemand assure que la DFB lui a demandé de quitter son poste. La fédération n’est pas ingrate non plus. Elle veut lui réserver une sortie digne et surtout un joli chèque de départ de 7 M€.

Pub. le - MAJ le
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