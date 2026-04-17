FC Barcelone : Monaco tente le gros coup Roony Bardghji

En signant au FC Barcelone pour 2,5 M€ en provenance de Copenhague et un contrat de 4 ans, Roony Bardghji espérait avoir du temps de jeu en équipe première. Il y avait tout de même de quoi avoir un petit doute face à la concurrence incarnée principalement par Lamine Yamal, mais aussi les Fermin Lopez, Dani Olmo, ou encore Ferran Torres et Marcus Rashford. Face au faible montant de son transfert, les Blaugranas n’auraient pas eu trop de scrupule à l’envoyer au Barça B, le temps de s’adapter et de prendre confiance dans son nouvel environnement.

La suite après cette publicité

Il n’est pas un débutant non plus. Avant de signer en Catalogne, le Suédois avait déjà une centaine de matchs professionnels derrière lui. C’est sans doute grâce à cela qu’il a su convaincre Hansi Flick de lui laisser sa chance. À l’approche de la fin de saison, l’ailier droit de 20 ans cumule 23 apparitions toutes compétitions confondues pour 2 buts marqués et 4 passes décisives, mais seulement 616 minutes disputées. Il n’a été titularisé qu’à 7 reprises et ça commence à le frustrer, en témoigne sa dernière déclaration lors du rassemblement avec la Suède (3 sélections).

La suite après cette publicité

Bardghji réclame plus de temps de jeu

«J’ai la patience, mais honnêtement, je pense que je mérite de jouer davantage». Une forme d’avertissement que l’on entend à Barcelone. Lamine Yamal, son concurrent le plus direct, est l’élément le plus important de l’équipe et la star du club. Difficile de lui demander de partager davantage le gâteau. Même si la direction souhaite le conserver la saison prochaine, elle comprend sa situation et sa frustration, et ne s’opposera pas à son départ cet été, mais à la seule condition que ce soit un prêt. Bardghji reste un joueur sur lequel on mise à long terme.

D’après Sport, trois clubs sont venus aux renseignements dernièrement, conscients d’y voir un joli coup à jouer. On retrouve Monaco, qui est déjà en train de négocier la suite de l’aventure avec Ansu Fati, prêté avec option d’achat par le Barça, Porto et Stuttgart. L’ailier droit veut de la visibilité sans se détourner de son objectif principal : réussir chez les Culés. Partir une saison, s’aguerrir, montrer sa valeur et s’affirmer pour mieux revenir. Le Suédois représente un autre avantage, en plus de ses qualités techniques. Il ne dispose pas d’un salaire élevé, ce qui a de quoi accroître l’intérêt qu’il suscite.