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Ligue des Champions

LdC, PSG : le groupe pour la finale avec un grand retour

Par Matthieu Margueritte
1 min.
PSG @Maxppp
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Demain, c’est le grand jour. Tenant du titre, le Paris Saint-Germain va tenter de remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive contre Arsenal. Pour ce faire, Luis Enrique a convoqué un groupe de 24 joueurs.

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Tout le monde est sur le pont, même les derniers blessés en date, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. À noter également le retour dans le groupe de Quentin Ndjantou, absent des terrains depuis décembre 2025 en raison d’une blessure à l’ischio-jambier.

Le groupe : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Kvaratskhelia, Ruiz, Ramos, Dembélé, Doué, Vitinha, Lee, Hernandez, Mayulu, Mendes, Dro, Barcola, Chevalier, Zaïre-Emery, Safonov, Ndjantou, Mbaye, Pacho, Neves, Marin.

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