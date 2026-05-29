LdC, PSG : le groupe pour la finale avec un grand retour
Demain, c’est le grand jour. Tenant du titre, le Paris Saint-Germain va tenter de remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive contre Arsenal. Pour ce faire, Luis Enrique a convoqué un groupe de 24 joueurs.
📋 Notre groupe pour la finale ! ⚔️🔴🔵#UCL pic.twitter.com/b7LLt92xFC— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 29, 2026
Tout le monde est sur le pont, même les derniers blessés en date, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. À noter également le retour dans le groupe de Quentin Ndjantou, absent des terrains depuis décembre 2025 en raison d’une blessure à l’ischio-jambier.
Le groupe : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Kvaratskhelia, Ruiz, Ramos, Dembélé, Doué, Vitinha, Lee, Hernandez, Mayulu, Mendes, Dro, Barcola, Chevalier, Zaïre-Emery, Safonov, Ndjantou, Mbaye, Pacho, Neves, Marin.
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