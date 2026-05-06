Bayern-PSG : les compositions officielles sont tombées !

Dans moins d’une heure maintenant, le Bayern et le PSG lanceront leur demi-finale retour de Ligue des Champions. Luis Enrique s’est montré confiant au micro de Canal+. «Quand tu as l’opportunité de jouer ces matchs, ça représente beaucoup de choses. On a préparé le match de la meilleure des manières. Maintenant, c’est à l’équipe de jouer.»