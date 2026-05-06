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Ligue des Champions

Bayern-PSG : les compositions officielles sont tombées !

C’est ce soir que le Bayern et le PSG se retrouvent pour la demi-finale retour de Ligue des Champions. Après la victoire spectaculaire des Parisiens à l’aller (5-4), la planète foot retient son souffle.

Par Maxime Barbaud
4 min.
L'Allianz Arena @Maxppp
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Bayern Munich PSG
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Des sifflets pour les Parisiens

Les joueurs du PSG arrivent à leur tour pour s’échauffer et retrouver une pelouse qui les a sacrés champions d’Europe l’an dernier. Une pluie de sifflets accompagne leur venue.

Les joueurs du Bayern sont à l’échauffement

Au tour des joueurs du Bayern de faire leur entrée sur la pelouse, sous l’ovation du public. Ils débutent par des exercices physiques.

Neuer acclamé à son arrivée à l’échauffement

L’ambiance est montée d’un cran en Bavière. Manuel Neuer a été acclamé par tout le stade lors de son entrée sur la pelouse pour son échauffement.

Luis Enrique : «on a préparé le match de la meilleur des manières»

Dans moins d’une heure maintenant, le Bayern et le PSG lanceront leur demi-finale retour de Ligue des Champions. Luis Enrique s’est montré confiant au micro de Canal+. «Quand tu as l’opportunité de jouer ces matchs, ça représente beaucoup de choses. On a préparé le match de la meilleure des manières. Maintenant, c’est à l’équipe de jouer.»

3700 supporters parisiens à l’Allianz Arena

Les supporters du PSG ont fini par arriver à l’Allianz Arena. Ils seront 3700 présents ce soir dans le stade qui a sacré le PSG champion d’Europe il y a 11 mois tout juste.

Hanif Ben Berkane
Les 3700 supporters parisiens qui ont fait le déplacement mettent déjà l’ambiance à l’Allianz Arena sous les sifflets timides des supporters bavarois. #FCBPSG
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Le PSG est prêt selon Luis Enrique

La tension continue de monter à Munich avant la demi-finale retour. Et pour Luis Enrique, ses joueurs sont prêts. « Seulement de petits détails. Si tu dis beaucoup de choses, c’est impossible. C’est un match émotionnel qu’il fait vivre dans le calme. Mais on est prêt parce qu’on a été prêt ces trois dernières années », a-t-il confié au micro de Canal+.

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