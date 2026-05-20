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UEFA Europa League

EL : le bijou de Tielemans qui lance Aston Villa en finale

Par Allan Brevi
1 min.
Youri Tielemans avec Aston Villa @Maxppp
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Fribourg 0-2 Aston Villa Voir sur CANAL+

Dans une finale d’Europa League capitale pour Aston Villa, qui court après un trophée depuis près de trente ans, Youri Tielemans a lancé les siens de la plus belle des manières ce mercredi soir face à Fribourg. Le milieu belge a ouvert le score grâce à une réalisation exceptionnelle, permettant aux Villans de prendre l’avantage dans une rencontre sous très haute tension.

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QUEL BUT DE TIELEMANS POUR LANCER LA FINALE DE LIGUE EUROPA 🤩

Une superbe volée qui permet à Aston Villa de prendre une option sur le trophée, en direct sur CANAL+ Foot 🖥️

#FREAVL | #UELFinale
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Sur un corner joué intelligemment à deux par Lucas Digne et Morgan Rogers, le jeune ailier anglais a ensuite adressé un centre subtil à effet vers le point de penalty. Totalement seul dans la surface, Tielemans a alors repris le ballon d’une somptueuse volée du pied droit, laissant aucune chance à Noah Atubolu. Une inspiration de grande classe, qui avec le second but, a permis à Aston Villa de rentrer aux vestiaires avec un avantage de 0-2.

Pub. le - MAJ le
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