EL : le bijou de Tielemans qui lance Aston Villa en finale

Dans une finale d’Europa League capitale pour Aston Villa, qui court après un trophée depuis près de trente ans, Youri Tielemans a lancé les siens de la plus belle des manières ce mercredi soir face à Fribourg. Le milieu belge a ouvert le score grâce à une réalisation exceptionnelle, permettant aux Villans de prendre l’avantage dans une rencontre sous très haute tension.

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Sur un corner joué intelligemment à deux par Lucas Digne et Morgan Rogers, le jeune ailier anglais a ensuite adressé un centre subtil à effet vers le point de penalty. Totalement seul dans la surface, Tielemans a alors repris le ballon d’une somptueuse volée du pied droit, laissant aucune chance à Noah Atubolu. Une inspiration de grande classe, qui avec le second but, a permis à Aston Villa de rentrer aux vestiaires avec un avantage de 0-2.