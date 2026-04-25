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Premier League

Arsenal : grosse inquiétude pour Kai Havertz

Par Tom Courel
1 min.
Kai Havertz @Maxppp

Alors que les Gunners affrontent Newcastle à l’Emirates Stadium dans une course au titre en Premier League ce samedi, une mauvaise nouvelle est venue casser leur après-midi. En effet, Kai Havertz s’est blessé en première période et l’attaquant allemand a dû sortir sur blessure à la 34e minute, visiblement touché au genou. Celui-ci boitait et a donc été remplacé par Victor Gyökeres.

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Le joueur de 26 ans n’a d’ailleurs pas pu retenir ses larmes en quittant sa pelouse. Pour rappel, il avait enchaîné les pépins physiques ces derniers mois et cette blessure, dont la nature n’est pas encore connue, vient mettre une nouvelle barrière à son rêve de Coupe du Monde. L’ancien attaquant du Bayer Leverkusen est plus que jamais sous pression, car la compétition débute dans moins de deux mois…

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