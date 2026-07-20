Italie : Leonardo et Paolo Maldini sont partis négocier avec Pep Guardiola !

En quête d’un nouveau sélectionneur après avoir raté la Coupe du Monde pour la troisième fois consécutive, l’Italie va-t-elle signer un coup de maître pour lancer sa phase de reconstruction ? Avec l’arrivée de Paolo Maldini au poste de directeur technique et de Leonardo en tant que conseiller, la fédération italienne (FIGC) veut envoyer un signal fort. Dès les premières heures qui ont suivi cette double nomination, le nom de Pep Guardiola est rapidement sorti du chapeau.

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Cependant, la presse transalpine évoquait plutôt l’arrivée d’Andrea Pirlo à la tête de la Nazionale, après avoir évoqué Roberto Mancini ou encore Antonio Conte. Mais aujourd’hui, Sky Italie révèle que Maldini et Leonardo ont rencontré Pep Guardiola à Barcelone ce week-end. Une rencontre au cours de laquelle les deux nouveaux hommes forts de la FICG ont proposé le poste de sélectionneur à l’Espagnol. «Nous ne sommes pas certains que Guardiola deviendra le sélectionneur de notre équipe nationale, mais nous sommes certains que Pep n’est plus seulement un rêve. C’est une piste sérieuse. Nous en saurons davantage dans les prochains jours, mais le projet italien commence à prendre forme», écrit le média.

Guardiola reste très cher…

L’offensive azzurra ira-t-elle au bout ? Le patron de la fédération transalpine, Giovanni Malagò, a confirmé qu’il existait d’autres pistes que celles menant à Pirlo et Mancini. «Combien de temps faut-il encore attendre ? Encore quelques jours de patience. Il m’a fallu deux semaines pour convaincre Maldini et Leonardo de se joindre à nous. Il n’y a pas de désaccord, mais il faut qu’il y ait un consensus. Au final, Maldini, Leonardo et moi-même serons d’accord à 100 %. Des noms ? Outre Mancini et Pirlo, il pourrait y en avoir d’autres. À ceux qui disent qu’il faudrait prendre un « grand nom » : même s’il était intéressé, quelles seraient ses exigences ? Et sont-elles compatibles avec nos budgets ? », a-t-il déclaré, avant de confier que le volet financier jouait forcément contre l’arrivée d’un coach du calibre de Guardiola.

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« Dans le budget, je dispose de la part restante de la répartition du salaire de Gattuso, à mille lieues des éventuelles prétentions d’un « gros bonnet ». La Ligue et les sponsors sont-ils prêts à nous aider ? Mais cela concernerait éventuellement l’exercice 2027, car pour 2026, les dés sont jetés. En finale, il y avait deux entraîneurs : Scaloni et De La Fuente. Scaloni, sans un parcours exceptionnel, a réalisé un parcours incroyable. De La Fuente est issu du centre de formation. Qu’est-ce que cela signifie ? Au-delà de la personne, il faut revoir l’organisation et la méthodologie pour que les Italiens jouent davantage et soient mis en valeur.» Affaire à suivre.