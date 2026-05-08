RC Lens : le Paris FC et le Stade Rennais lorgnent Adrien Thomasson

Il est l’incarnation même de la fiabilité au plus haut niveau. Formé à Évian Thonon Gaillard, Adrien Thomasson est aujourd’hui une véritable valeur sûre de la Ligue 1. Du haut de ses 377 matchs au compteur dans l’élite, assortis de 49 buts et 61 passes décisives, le milieu de terrain n’a peut-être jamais semblé aussi fort. Nommé capitaine du RC Lens, le natif de Bourg-Saint-Maurice est devenu un rouage absolument indispensable du onze façonné par Pierre Sage lors de cet exercice 2025-2026. Symbole du renouveau artésien, il affiche des statistiques remarquables avec trois réalisations, mais il peut surtout se targuer de trôner actuellement en tête du classement des meilleurs passeurs du championnat avec dix offrandes à son actif.

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Malgré cette forme étincelante, un dossier brûlant cristallise l’attention dans les bureaux de la Gaillette : son avenir. En fin de contrat en juin 2026, le maître à jouer n’a toujours pas apposé sa signature sur un nouveau bail. La direction artésienne a pourtant soumis une offre de prolongation, espérant ardemment le convaincre de rester. Pour faire pencher la balance, le board lensois dispose d’arguments de poids, à commencer par l’unité infaillible du groupe, la ferveur inégalable des supporters sang et or, et surtout la perspective plus que probable de disputer la prochaine Ligue des Champions. Mais pour l’heure, Adrien Thomasson prend le temps de la réflexion et n’a pas encore décidé de franchir le pas.

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Rennes et le Paris FC ont les capacités financières pour l’attirer

Il faut dire que son statut imminent d’agent libre a de quoi faire tourner les têtes, particulièrement dans un contexte où les finances de la majorité des clubs français sont à sec. Son immense expérience, son vécu du très haut niveau et sa saison en tout point réussie font de lui l’une des cibles les plus prisées du marché estival à venir. Selon nos informations, deux écuries appelées à animer massivement le mercato hexagonal sont d’ores et déjà à l’affût. Le Stade Rennais et le Paris FC, deux formations avides de joueurs d’expérience pour encadrer leurs ambitions respectives, surveillent de très près sa situation.

Ces deux clubs disposent des reins financièrement assez solides pour lui proposer un salaire hors norme assorti d’une très belle prime à la signature. Si l’on ajoute à cela l’intérêt de plusieurs formations européennes et du Golfe qui sont également sur le coup, l’affaire s’annonce extrêmement serrée pour le RC Lens. Le club nordiste va devoir sortir le grand jeu pour espérer conserver son capitaine face aux sirènes extérieures.