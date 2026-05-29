PSG – Arsenal | Streaming : comment regarder la grande finale de la Ligue des champions en direct

Here we go again ! Le Paris Saint-Germain est de retour en finale de la Ligue des Champions et peut croire en son rêve d’une deuxième conquête européenne consécutive. Pour cela, il faudra se défaire de l’ultime adversaire, Arsenal, tout juste sacré champion d’Angleterre. Pas une mince affaire, tant les Gunners sont étincelants cette saison, avec un parcours remarquable (1er de la phase de ligue et meilleure défense de la compétition). Entre un Paris SG avec son attaque de feu et un Arsenal aussi rugueux qu’implacable, le match s’annonce serré.

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Le club de la capitale, présidé par Nasser Al-Khelaïfi, arrive sûr de ses forces, celles du champion d’Europe en titre, un onze de départ établi (à une exception près) et une confiance au sommet. Les hommes de Luis Enrique ont désormais le bagage émotionnel pour appréhender au mieux cette nouvelle finale européenne. Et c’est peut-être là qu’ils tiennent un avantage sur les Gunners, qui disputent leur première finale depuis 2006 (alors perdue face au FC Barcelone). Toutefois, les joueurs de Mikel Arteta ont montré de quel bois ils étaient faits en résistant à la remontée de Manchester City en Premier League pour aller décrocher un titre qui leur échappait depuis 22 ans.

La solide charnière Saliba-Gabriel réussira-t-elle à stopper les arabesques de Dembélé et Kvaratskhelia ? Le milieu parisien prendra-t-il le dessus sur l’énergie de Declan Rice ? Mikel Arteta arrivera-t-il à frustrer Luis Enrique ? Le suspense est total entre deux équipes qui ont déjà réussi leur saison et qui peuvent la sublimer avec une victoire en Ligue des Champions. Arsenal a prévu une parade le dimanche 31 mai dans les rues de Londres avec le trophée de la Premier League. Y aura-t-il la Ligue des Champions en bonus ?

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À quelle heure et sur quelle chaîne regarder Paris SG-Arsenal ?

Vous vous demandez comment suivre cette finale que tout le monde attend ? Attention, le coup d’envoi de la finale de l’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Arsenal sera donné ce samedi à 18h tapantes par l’arbitre de la rencontre. Pour ne rien rater des compositions d’équipes, de l’échauffement et de la tension qui monte dans les couloirs de la Puskás Aréna à Budapest, il faudra vous brancher sur CANAL+, diffuseur officiel de l’événement. Le groupe crypté déploie les grands moyens avec une prise d’antenne dès 9h !

Canal lancera "THE FINALE" dès 9H sur CANAL+ et CANAL+FOOT avec une rédaction mobilisée pour donner les infos qui font le sel de ces derniers instants et faire revivre le parcours du PSG et d’Arsenal à travers des "films" made in CANAL+. La Clinique des Sports spéciale PSG-Arsenal, le "Canal Bus" dans les rues de Budapest et évidemment le Canal Champions Club dès 16h sur Canal+Foot puis 16h45 sur Canal+.

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Regarder le match de foot Paris SG-Arsenal en streaming HD

Comme vous en avez pris l’habitude ces dernières années, il faudra vous connecter à CANAL+ pour profiter de cette finale de l’UEFA Champions League. Paris SG-Arsenal sera diffusé sur CANAL+ ce samedi à 18h. Pour profiter de ce match de prestige à ne rater sous aucun prétexte, pour l’historique entre les deux équipes et pour le nombre de stars du ballon rond alignées au mètre carré, vous devrez utiliser les canaux habituels, à savoir CANAL+.

Pour profiter de cette demi-finale retour, n’hésitez plus et foncez découvrir l’offre CANAL+* pour lancer le match en direct. CANAL+ vous propose en ce moment son offre CANAL+. Elle est proposée à 19€99/mois pendant 12 mois, puis 24€99/mois, sur un abonnement de 24 mois*.

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