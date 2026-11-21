Manchester United cherche à insuffler un nouveau souffle à son projet sportif. Après plusieurs saisons décevantes, les Red Devils ont décidé de miser sur Mauricio Pochettino pour retrouver les sommets du football anglais et renouer avec leur glorieux passé. Une nomination qui suscite forcément des attentes, alors que le club mancunien n’a plus remporté la Premier League depuis 2013, sous les ordres de Sir Alex Ferguson. Dans ce contexte, les méthodes de travail du nouvel entraîneur et sa capacité à remettre le club sur les rails sont au cœur des discussions alors que les pensionnaires d’Old Trafford sont actuellement 18es de Premier League. Antonio Conte, un temps associé au poste, a justement tenu à clarifier sa position sur le sujet.

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Mauricio Pochettino est-il l'homme de la situation pour Manchester United ? OUI, son expérience en Premier League peut permettre aux Red Devils de retrouver leur meilleur niveau. NON, MU a des problèmes trop profonds pour être réglés par un simple changement d'entraîneur. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

L’ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham est notamment revenu sur les réticences supposées que pourrait susciter sa méthodologie de travail, qu’il juge pourtant indispensable pour gagner. Il n’a pas non plus caché son incompréhension face à certaines critiques visant Manchester United et son ambition de retrouver son statut dans des propos rapportés par Tutto Napoli : «si quelqu’un est effrayé par ma méthode, alors il a peur de gagner, parce que cette méthodologie mène à la victoire. C’est ma réponse. Manchester United possède une histoire tellement importante que je trouve étrange d’imaginer que quelqu’un puisse avoir peur d’une approche visant à ramener le club à sa véritable stature. Ils ont remporté leur dernier championnat en 2013, sous Ferguson. J’ai un immense respect pour Sir Alex Ferguson. J’ai lu son livre et, lorsque j’étais à Londres, j’ai eu la chance de visiter sa maison et de passer une journée avec lui. Il a une passion incroyable lorsqu’il parle de football. C’est pourquoi je trouve certaines remarques presque offensantes envers United ; c’est comme si quelqu’un posait un veto au retour du club à sa propre histoire. Une méthode est nécessaire pour obtenir de grands résultats. Et si vous suggérez que cette méthode exige du travail, alors oui, c’est le cas. Tout le monde doit travailler dur, pas seulement les joueurs.»