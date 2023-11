Espagne : les premiers mots d’Alejandro Grimaldo

Intenable sur son couloir gauche avec le Bayer Leverkusen (7 buts et 5 passes décisives en 16 matches TCC), Alejandro Grimaldo connait un début de saison XXL qui ne passe pas inaperçu. Surtout en Espagne. Alors que la prochaine trêve internationale approche, Luis de la Fuente n’a pas eu le choix que d’offrir au latéral de 28 ans sa première sélection avec la Roja. Une belle récompense, méritée, pour l’ancien du Benfica.

«Heureux et très excité de réaliser un rêve avec ma première convocation avec le @SEFutbol. Reconnaissant envers la famille, les coéquipiers, les entraîneurs, les fans et toutes les personnes qui m’ont soutenu et m’ont aidé à atteindre cet objectif», a-t-il communiqué sur X. Sur son couloir, Grimaldo a un coup à jouer même si Alejandro Balde semble tout de même avoir un peu d’avance sur ses concurrents.