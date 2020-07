Les raisons du divorce entre Quique Setién et le FC Barcelone

C'est très chaud à Barcelone en ce moment. Le titre de Liga remporté par le Real Madrid a du mal à passer, notamment parce que les Catalans ne dépendaient que d'eux pour aller glaner le trophée national, grâce à leurs deux points d'avance sur les Merengues au retour du confinement. Un court avantage que les troupes de Quique Setién n'ont pas su conserver, en plus d'avoir montré un visage très médiocre sur la plupart de leurs rencontres.

Dès lors, l'entraîneur barcelonais a forcément été remis en question. Par l'effectif, dans un premier temps, puisque cela fait plusieurs semaines que les médias locaux évoquent une rupture entre le tacticien ibérique et les cadres de son vestiaire. Et maintenant, c'est la direction qui commence à avoir de plus en plus de doutes. Josep Maria Bartomeu, président de l'écurie blaugrana, s'est ainsi réuni avec l'ancien du Betis et de Las Palmas dans l'après-midi de vendredi, et une décision à été prise : les discussions concernant son avenir sont reportées à la semaine prochaine, une fois la Liga terminée.

Setién n'a pas convaincu les joueurs

Il est donc tout à fait possible que Setién ne soit plus là en août, pour la reprise et la fin de la Ligue des Champions. Les différents changements de système n'ont ainsi pas plu en interne, puisque l'équipe manque de stabilité sur le plan tactique. Les méthodes du coach et de son staff à l'entraînement sont aussi remises en question. Des joueurs doutent ainsi de ses idées et de sa capacité à faire régner l'ordre dans un vestiaire. Ils estiment également que les séances sont trop légères et pensent qu'elles devraient être plus intenses.

Le manque de rotations dans l'équipe a aussi été très critiqué en coulisse, tout comme sa décision de se passer d'Arthur une fois que le départ du Brésilien pour Turin a été acté. Ses récents propos sur la VAR, là où des joueurs comme Messi et Suarez ont préféré être auto-critiques, ont également du mal à passer. Autant de raisons qui font que, sauf surprise, Quique Setién ne sera plus sur le banc du Barça la saison prochaine...

