OL : Jean-Michel Aulas se réjouit pour Laurent Blanc

Jean-Michel Aulas est un président comblé. Exit Peter Bosz, place à Laurent Blanc. Licencié pour ses mauvais résultats, le technicien néerlandais a été remplacé par l'entraîneur français dans la foulée au poste de numéro 1 à l'OL dimanche, deux jours après le nul concédé par les Gones à la maison contre le promu, Toulouse (1-1, 10ème journée de Ligue 1). Le patron emblématique lyonnais, en conférence de presse ce lundi, s'est félicité de la signature jusqu'en 2024 du champion du monde 1998.

« Je suis heureux, j'ai toujours rêvé d'avoir Laurent Blanc comme entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Ça n'avait pas pu se faire auparavant. Quand on a eu la certitude que ça pouvait se faire, on a foncé, on a tout fait pour prendre la bonne solution cette fois-ci. Je remercie Laurent, d'avoir écouté nos demandes, d'avoir pris en compte la situation pas facile (dans laquelle se trouve l'OL). Je suis très heureux d'accueillir Laurent. Les premiers contacts avec Laurent ont été pris dernièrement, il n'y a pas très longtemps. Jusqu'à hier, où on a pu discuter de manière directe », a ainsi révélé JMA.