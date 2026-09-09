Kylian Mbappé provoque l’hilarité de Micah Richards

Kylian Mbappé a offert une séquence amusante à Micah Richards après la victoire du Real Madrid contre l’Inter Milan en Ligue des champions. Invité de l’émission UCL Today sur CBS Sports, l’attaquant français a été interrogé sur son consultant préféré parmi l’équipe du programme. Après quelques secondes d’hésitation, le Madrilène a finalement désigné l’ancien défenseur de Manchester City : « Je dois dire toi. Je vais dire toi, Micah. » Une réponse qui a immédiatement provoqué la joie de Richards, particulièrement heureux d’avoir été choisi par le capitaine de l’équipe de France.

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Who's @KMbappe's favorite on the #UCLToday show?



Not sure @micahrichards is ever going to recover from this 😂 pic.twitter.com/bnFBwuXAp9 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 8, 2026

L’ambiance est alors devenue encore plus légère sur le plateau, Richards allant jusqu’à plaisanter sur sa retraite après ce compliment. Avant le départ de Mbappé, le consultant anglais a également tenu à lui adresser un message concernant le Ballon d’Or : « Pour le Ballon d’Or, tu le mérites. » Une nouvelle marque de soutien pour le Français, candidat à la récompense individuelle après une saison durant laquelle il s’est notamment illustré par ses performances avec le Real Madrid et l’équipe de France.