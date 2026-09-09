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Ligue 1

Kylian Mbappé provoque l’hilarité de Micah Richards

Par Sasha Nahon
1 min.
Mbappé avec le Real Madrid @Maxppp

Kylian Mbappé a offert une séquence amusante à Micah Richards après la victoire du Real Madrid contre l’Inter Milan en Ligue des champions. Invité de l’émission UCL Today sur CBS Sports, l’attaquant français a été interrogé sur son consultant préféré parmi l’équipe du programme. Après quelques secondes d’hésitation, le Madrilène a finalement désigné l’ancien défenseur de Manchester City : « Je dois dire toi. Je vais dire toi, Micah. » Une réponse qui a immédiatement provoqué la joie de Richards, particulièrement heureux d’avoir été choisi par le capitaine de l’équipe de France.

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L’ambiance est alors devenue encore plus légère sur le plateau, Richards allant jusqu’à plaisanter sur sa retraite après ce compliment. Avant le départ de Mbappé, le consultant anglais a également tenu à lui adresser un message concernant le Ballon d’Or : « Pour le Ballon d’Or, tu le mérites. » Une nouvelle marque de soutien pour le Français, candidat à la récompense individuelle après une saison durant laquelle il s’est notamment illustré par ses performances avec le Real Madrid et l’équipe de France.

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