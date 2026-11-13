Manchester United : les méthodes pour licencier Michael Carrick ont écœuré…

Depuis quelques semaines déjà, son destin était scellé. Michael Carrick a finalement été démis de ses fonctions ce jeudi, après avoir rencontré ses désormais ex-dirigeants le matin même. Omar Berrada, le directeur général, et Jason Wilcox, le directeur du football, lui ont signifié la fin de l’aventure, trois jours après l’annonce de son départ imminent. C’est bien cette méthode qui est pointée du doigt aujourd’hui par la presse et les observateurs, plus que le licenciement de l’entraîneur de Manchester United. La situation devenait inévitable.

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Alors qu’il se savait condamné depuis lundi matin, au lendemain du match nul arraché à Old Trafford contre Aston Villa (4-4), le technicien a poursuivi sa mission, en attendant son heure. Ses représentants avaient été contactés par la direction pour lui annoncer ses intentions de se séparer. Sauf qu’entre temps, Berrada et Wilcox ont sauté dans un avion, direction Monaco pour rencontrer le copropriétaire du club, Sir Jim Ratcliffe, et finaliser ensemble les détails. Rentrés à Manchester le mercredi soir seulement, ils ont alors appelé Carrick pour convenir d’un rendez-vous le lendemain matin.

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La direction a laissé mariner Carrick pendant 48 heures

D’après The Telegraph, cette manière de faire et cette très longue attente ont contrarié l’ancien milieu de terrain. Il n’a pas compris pourquoi il a dû organiser les séances de mardi et de mercredi, sans la plupart des joueurs-cadres, partis en sélection, mais avec ses adjoints : Steve Holland, Jonathan Woodgate, Jonny Evans et Travis Binnion, tous virés depuis hier. En parallèle, MU travaillait à la venue de Mauricio Pochettino. Dans ce contexte tendu, fait de reproches réciproques et de manœuvres dilatoires, l’information a forcément fuité.

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«Ces dernières 24 à 48 heures, la situation a été catastrophique. Alors que le manager, une légende du club, dirige l’entraînement sur le terrain, les dirigeants et le propriétaire sont à Monaco, et contactent simultanément la Fédération américaine de football pour approcher Mauricio Pochettino», bondit Gary Neville dans le podcast toujours très écouté, Stick to Football de The Overlap. «C’est tout simplement écœurant. C’est bien en deçà des normes attendues dans n’importe quelle autre entreprise, dans n’importe quel autre secteur. Il s’agirait d’un licenciement abusif et vous seriez poursuivi en justice», poursuit l’ancien défenseur mancunien.

Un entraîneur condamné à Manchester, une direction à Monaco

«Le fait d’être à Monaco alors que l’équipe, le staff et les personnes qui gèrent le club au quotidien sont à Manchester, c’est très mal vu, et ça projette une lumière négative sur la direction. Je ne pense pas que quiconque en sorte indemne.» Des propos forts qui rejoignent ceux tenus la veille par Peter Schmeichel, autre légende des Red Devils des années 90. «S’ils cherchent quelqu’un d’autre, qu’ils le déchargent de ses fonctions ! Ne le laissez pas venir diriger l’entraînement. Il l’a encore fait hier (mercredi). À quel point est-ce irrespectueux ?», s’interrogeait l’ancien gardien.

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Face à la colère de Carrick, la direction a tenté de se défendre, toujours selon The Telegraph. Elle comprend la frustration du technicien de 45 ans et regrette que leur séparation se soit déroulée ainsi. Elle se défend également d’avoir procédé à toutes les vérifications (juridiques notamment) préalables et nécessaires à un licenciement, avant de communiquer sa décision à la personne concernée. Le club estime avoir fait preuve de toute la transparence possible. Ces explications ne convaincront pas grand monde dans la mesure où Manchester United a l’habitude de ces procédures. Le renvoi d’Amorim a par exemple moins d’un an…