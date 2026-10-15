Guillermo Ochoa revient sur son transfert avorté au PSG

Désormais jeune retraité après une carrière riche en expérience, le portier mexicain Guillermo Ochoa est revenu sur l’un des épisodes les plus frustrants de sa carrière à l’occasion d’un entretien accordé à Flashscore. Alors qu’il était tout proche de rejoindre le PSG, le légendaire gardien mexicain avait vu son transfert tomber à l’eau en raison de l’affaire du clenbutérol, dans laquelle il s’était retrouvé impliqué. Une situation particulièrement difficile à vivre pour celui qui se retrouvait libre de tout contrat. « C’était difficile. Ce fut dur parce que je sortais d’un été durant lequel j’avais beaucoup souffert. J’attendais un transfert au PSG, puis toute l’affaire du clenbutérol est arrivée. Mon contrat arrivait à son terme et j’étais libre, mais avec cette affaire, je ne pouvais signer nulle part. Mon avenir était alors très incertain et compliqué », a-t-il raconté.

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Malgré cette occasion manquée de rejoindre le football français, Ochoa assure n’avoir aucune rancœur envers le PSG, qui souhaitait réellement le recruter. « Je leur suis reconnaissant parce qu’ils m’ont fait confiance. Ce n’est pas une décision sportive qui a empêché le transfert. Ce sont les circonstances », a-t-il expliqué, avant de revenir sur les éventuels regrets liés à cet épisode. « Aurais-je pu faire quelque chose différemment ? Non. Je me suis simplement concentré sur ce que je pouvais contrôler. Je ne leur en ai jamais voulu. Ce n’était pas parce qu’ils ne m’appréciaient pas ou ne voulaient pas de moi comme joueur. C’est arrivé à cause des circonstances et je garde beaucoup d’affection pour cette période. » Un rendez-vous manqué qui aurait pu donner une tout autre dimension à sa carrière européenne.