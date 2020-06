PSG : Thomas Tuchel est fan de l'Athletic Bilbao

Voilà une révélation qui devrait en surprendre plus d'un. Thomas Tuchel est fasciné par un club espagnol, non pas un géant tel que le Real Madrid ou le FC Barcelone, mais un autre club qui vit également pour le football, l'Athletic Bilbao. Daniel Meuren, co-auteur d'une biographie sur l'entraîneur du PSG, l'a fait savoir dans une interview pour L'Équipe, au moment d'évoquer l'avenir du technicien allemand.

« On peut imaginer qu’il s’extirpe un jour du premier rang et qu’il trouve attirant un club comme l’Athletic Bilbao. Il se passionne depuis longtemps pour la ville et cette limitation volontaire du club aux joueurs basques. Et puis Jupp Heynckes, un partisan de Tuchel autant qu’il est une idole pour lui, y a entraîné (1992-1994 et 2001-2003). Il a appris l’espagnol et a tracé sa voie vers des postes internationaux de très haut niveau », s'est-il exprimé. Qui sait ce qui arrivera dans le futur...